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Facebook сворачивает эксперимент с двумя лентами новостей: пользователям не понравилось

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 13:30 48

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Facebook признал провальной попытку разделить ленту новостей пользователя соцсети на два сегмента. Решено свернуть эксперимент, когда лента делилась на так называемую «дружеско-семейную» (посты и фотографии от родственников, друзей) и ленту Explore Feed (публикации СМИ, новости со страниц, понравившихся пользователю).

По словам Адама Моссери, главы Facebook News Feed, социальная сеть решила прекратить эксперимент и вернуться к поддержке единого канала, потому что получила массу негативных отзывов от пользователей. Изначальная цель эксперимента — дать пользователям возможность чаще видеть посты от друзей и семьи — не была достигнута, сообщает Daily Mail.

«В опросах люди говорили нам, что они стали меньше довольны увиденными постами. Наличие двух отдельных каналов не помогло теснее общаться с друзьями и семьей», — признал Моссери.

Facebook пообещал, что откажется от второй ленты Explore Feed до конца недели. Для пользователей по всему миру будет возвращен старый формат.

Напомним, после сообщения о перенастройке ленты Facebook акции компании упали, основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 3,3 миллиарда долларов.

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