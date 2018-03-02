Ровно 75 лет назад были начаты работы по созданию в Советском Союзе ядерного оружия

5 марта 1933 г. Началась Великая депрессия. Президент США Франклин Рузвельт объявил «банковский выходной». Были закрыты все банки и заморожены финансовые операции. 6 марта 1918 г. Центральная Рада провозгласила административную реформу, поделив Украину на 32 земли. 8 марта 1910 г. Решением социалистического Интернационала (Копенгаген) 8 марта было объявлено Международным женским днем. 9 марта 1953 г. В Москве состоялись похороны Сталина, на которые пришли десятки тысяч человек. В результате давки на московских улицах сотни людей погибли. 11 марта 1970 г. Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.



10 марта 1943 года Сталин подписал решение о назначении Игоря Курчатова руководителем работ по использованию атомной энергии в СССР. Был создан научно-исследовательский центр по урановой проблеме — Лаборатория № 2 АН СССР (ныне Курчатовский институт).

Но работы по расщеплению атомного ядра в СССР начались еще в 1930-х годах. В 1932 году были получены образцы радия, а в 1939-м — произведен расчет цепной реакции деления тяжелых атомов. Знаковым в развитии ядерной программы стал 1940 год, когда сотрудники Украинского физико-технического института подали заявки на прорывное по тем временам изобретение: конструкцию атомной бомбы и методы наработки урана-235. Впервые обычную взрывчатку было предложено использовать как запал для создания критической массы и инициирования цепной реакции. Изобретения украинских ученых охватывали весь комплекс работ, необходимых для создания атомной бомбы. В будущем ядерный заряд подрывался именно таким способом, а предложенный в Харькове центробежный способ и по сей день является основой промышленного разделения изотопов урана.

У истоков этих работ стояли Владимир Шпинель и Виктор Маслов, работавшие под началом немца Фрица Ланге. Это был выдающийся немецкий физик. В 1930 году по приглашению академика Иоффе он посетил Ленинград. Ланге не являлся членом коммунистической партии, но после прихода к власти в Германии Гитлера решил эмигрировать. В 1934 году, живя в Лондоне, принял предложение директора Харьковского физико-технического института переехать в Советский Союз. До Великой Отечественной войны в Харькове в разное время работали прославленные европейские физики Дирак, Плачек, Пайерльс, Хоутерманс, а также ленинградские физики: будущий нобелевский лауреат Лев Ландау, Георгий Гамов, Лев Шубников, Александр Лейпунский, Ольга Трапезникова.

Под руководством Ланге в Харькове был построен самый мощный на тот момент в мире импульсный агрегат, на котором велись работы в области ядерной физики и технического применения быстрых катодных лучей. В 1937 году немецкий ученый получил советское подданство. Молодой физик Владимир Шпинель после окончания Киевского университета попал в лабораторию Ланге по распределению. Шпинель вспоминал: «На год позже меня в наш коллектив пришел выпускник Харьковского политеха Виктор Маслов. Я очень быстро с ним сошелся, и у каждого из нас были свои научные замыслы. Но самое главное, мы оба бредили одним и тем же: идеей создания атомной бомбы! Скажу больше: тогда, перед войной, не только американцев и англичан, но и нас, советских физиков, страшила мысль о том, что, не приведи Господь, Гитлеру удастся первому заполучить это страшное оружие. Конечно, существовал пресловутый „Пакт о ненападении“ между СССР и фашистской Германией, но на этот счет мы, ученые, в отличие от политиков, никогда не обольщались. И уже одни эти опасения заставляли нас искать собственные подходы к урановой бомбе…»

Заявки харьковчан долго ходили по инстанциям, но так и не были приняты. В итоге проект был похоронен и лег на полку с грифом «совершенно секретно». Предложения украинских ученых были названы преждевременными и даже фантастическими. Только через шесть лет, уже после трагедии Хиросимы и Нагасаки, на эти заявки обратили внимание, и было принято решение о выдаче Шпинелю (Маслов погиб на войне) авторских свидетельств на изобретения «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества» и по обогащению урана центрифугированием. «Если бы наши заявки получили поддержку, то СССР мог бы иметь атомную бомбу уже в 1945 году», — считал Владимир Шпинель.

А коллективу физиков, самоотверженно трудившихся под руководством Игоря Курчатова, для изготовления первой советской атомной бомбы понадобилось шесть лет. Благодаря разведке из США в руки советских ученых попала схема американской атомной бомбы. Чтобы максимально исключить какие-либо неожиданности, решено было этой схемой воспользоваться. Это был самый быстрый и надежный способ показать, что у Советского Союза тоже есть атомное оружие. Принятое решение являлось не столько техническим, сколько политическим. Более эффективные конструкции, которые уже тогда виделись советскими физиками, могли подождать. Они отрабатывались в последующие годы.



* Первая советская атомная бомба РДС-1, ее мощность — 22 килотонны, длина — 3,7 метра, диаметр — 1,5 метра, масса —4,6 тонны

Первая советская атомная бомба была скопирована с американской, сброшенной на Нагасаки. Конструкция заряда принадлежала американцам, а электронная начинка была создана советскими учеными. На полигоне в Семипалатинске 29 августа 1949 года было подорвано ядерное устройство РДС-1. Взрыв имел мощность 22 килотонны. «Это и есть атомная молния. Теперь она в наших руках…» — сказал после взрыва Курчатов. Всего было изготовлено пять бомб РДС-1. Все они хранились в закрытом городе Арзамас-16.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»