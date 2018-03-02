Внук королевы Дании подписал контракт с модельным агентством (фото)

Внук королевы Дании Маргрете II принц Николай подписал контракт с модельным агентством Scoop Models, которое также представляет интересы знаменитой британской супермодели Кары Делевинь. В своем Instagram агентство опубликовало снимки Николая. Об этом сообщает журнал Hello!.

Ранее 18-летний Николай дебютировал в качестве манекенщика на подиуме во время показа Burberry на Неделе моды в Лондоне. Показ прошел 17 февраля, через четыре дня после смерти деда Николая — принца Хенрика.

Николай — старший сын принца Йоакима (младшего сына Маргрете) и уроженки Гонконга Александры, графини Фредериксборгской. Его родители состоят в разводе с 2005 года.

В прошлом году Йоаким публично заявил о том, что поддерживает стремление сына, занимающего седьмое место в очереди на престол, жить не по королевскому протоколу. Йоаким заявил, что не собирается его ни к чему принуждать и что Николай сам должен определять свое будущее.