«Тягнибок угрожает мне расправой», - Гордон

Журналист и писатель Дмитрий Гордон заявил, что лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок через своих сторонников открыто угрожает ему расправой. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя требование националистов к руководству Львовской областной филармонии отменить творческий вечер Дмитрия Гордона, который планируется провести 6 марта, журналист сказал: «Пан Тягнибок через своих сторонников открыто угрожает мне расправой. Я об этом буду бить в набат, я буду сообщать об этом всей мировой общественности. Одно дело, когда на Говерле Тягнибок что-то рассказывает про „жидву і москалів“, а другое — когда его люди пишут в Facebook, что если президент не разрешает использовать незарегистрированное оружие, то мы будем пользоваться зарегистрированным».

В свою очередь, присутствовавший в студии телеканала Олег Тягнибок рассмеялся и заявил, что «с друзьями Кобзона» общаться не собирается. «Пан Тягнибок, это не смешно. Я думаю, если во Львове 6 марта во время моего творческого вечера что-то случится со мной или с кем-то из львовян, которые придут ко мне на вечер, вы проклянете тот день, когда начали заниматься политикой. Я говорю вам это в глаза, чтобы вы знали», — сказал Гордон. В ответ Тягнибок заявил, что это журналист ему угрожает.

Как сообщил «ФАКТАМ» Гордон, представители связанной со «Свободой» организации «Сокол» заявили о планах сорвать его творческий вечер во Львове после того, как он в телеэфире, ссылаясь на интервью бывшего главы СБУ Игоря Смешко, назвал Тягнибока «одним из виновных в сдаче Крыма». Дмитрий Гордон напомнил, что обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву в связи с угрозами в его адрес, призвав правоохранителей «обуздать террористов».

«Члены „Сокола“ путем провокаций планируют сорвать мой творческий вечер. Учитывая то, что эта организация была задействована в беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года, в результате чего были убиты четыре нацгвардейца, а многих отвезли в больницы с ранениями, я отношусь к этим угрозам крайне серьезно», — написал Гордон в заявлении.

Журналист обратил внимание правоохранительных органов на то, что лидер львовской ячейки «Сокола» Богдан Федун прямо призвал применить против него оружие, разместив в Facebook сообщение следующего содержания: «Незарегистрированного оружия у членов нашей организации нет! Вопрос господину президенту: а из зарегистрированного оружия этого го… дона валить можно?».

Ранее, 28 февраля, на пресс-конференции президента Петра Порошенко Гордон задал вопрос, способны ли правоохранительные органы защитить граждан от «титушек» и получастных армий.

Президент ответил, что каждый человек в Украине имеет право высказать свой протест, но за использование незарегистрированного оружия должна быть неотвратимая ответственность. Петр Порошенко подчеркнул, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству и правоохранительные органы способны это обеспечить.

Как ранее сообщали fakty.ua президент провел большую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявил, что еще не принял решение баллотироваться на второй срок.

Фото Facebook Дмитрия Гордона