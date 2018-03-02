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Умер отец Романа Сущенко

Умер отец Романа Сущенко

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 13:46 252

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Анжелика Сущенко, жена собственного корреспондента агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, незаконно взятого под стражу в России, сообщила о смерти его отца.

«Не дождался отец сына. Не выдержало сердце. Вечная память», — сообщила Анжелика Сущенко на своей страничке в Facebook.

Как сообщали fakty.ua, недавно Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью в СИЗО «Лефортово».

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