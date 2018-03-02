Умер отец Романа Сущенко
Анжелика Сущенко, жена собственного корреспондента агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, незаконно взятого под стражу в России, сообщила о смерти его отца.
«Не дождался отец сына. Не выдержало сердце. Вечная память», — сообщила Анжелика Сущенко на своей страничке в Facebook.
Как сообщали fakty.ua, недавно Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью в СИЗО «Лефортово».
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