В Буркина-Фасо произошло нападение на посольство Франции

В столице африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу произошло нападение на посольство Франции. Об этом сообщил в Twitter спецпосланник МИД Франции Жан-Марк Шатаньер. Он призвал находящихся сейчас в Буркина-Фасо соотечественников оставаться в безопасных местах.

Подробности террористической атаки выясняются. На месте происшествия работают специальные подразделения вооруженных сил и сил безопасности. Свидетели слышали автоматные очереди, а также мощный взрыв и поднимающийся в небо столб дыма.