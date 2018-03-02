В Буркина-Фасо произошло нападение на посольство Франции
В столице африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу произошло нападение на посольство Франции. Об этом сообщил в Twitter спецпосланник МИД Франции Жан-Марк Шатаньер. Он призвал находящихся сейчас в Буркина-Фасо соотечественников оставаться в безопасных местах.
Подробности террористической атаки выясняются. На месте происшествия работают специальные подразделения вооруженных сил и сил безопасности. Свидетели слышали автоматные очереди, а также мощный взрыв и поднимающийся в небо столб дыма.
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