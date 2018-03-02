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счетчик воды

Под видом сотрудников "Киевводоканала" орудуют мошенники

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

02.03.2018 13:51 180

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В контакт-центры «Киевводоканала» в последнее время обращаются с жалобами киевляне, к которым приходят неизвестные и, представляясь уполномоченными от этого предприятия или его подрядной организации — ООО «Мастергаз», предлагают опломбировать счетчики холодной воды и за денежную компенсацию поставить их на коммерческий учет. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевводоканала». Кроме того, визитеры просят хозяев квартир предоставить полный пакет документов якобы для оформления соответствующего договора на обслуживание «Киевводоканалом». Затем действительно ставят пломбы, но они лишь похожи на оригинальные. В итоге жильцы, не дождавшись квитанций с суммой к оплате, учитывающей показатели счетчиков воды, обращаются в «Киевводоканал» за разъяснениями. Как выяснилось, в результате действий мошенников уже пострадало немало киевлян.

«Киевводоканал» официально заявляет, что не работает ни с одной подрядной организацией по процедуре опломбирования счетчиков, и заверяет: предприятие не получало никакой информации о пломбировании водомеров и постановке их на коммерческий учет.

Чтобы не попасть на удочку аферистов, следует проверить наличие удостоверения сотрудников «Киевводоканала» и убедиться, что у них есть наряд на работу со счетчиками воды и в нем указан номер именно вашей квартиры. Если вы оставляли свою заявку в центре обслуживания клиентов (обращаться по телефонам: (044) 202−02−02, 202−02−04, 200−73−55), то должны помнить, что процедура опломбирования прибора учета воды бесплатная.

Напомним, что об оформлении договора с «Киевводоканалом» можно узнать детальнее на сайте https://vodokanal.kiev.ua/uklasti-pryamij-dogov%D1%96r/. Контакт-центр для жителей многоквартирных домов: +38 (044) 202-02-02 (понедельник — пятница с 8.00 до 20.00, суббота — воскресенье — с 9.00 до 18.00), аварийная служба: 15−81 (для стационарных телефонов круглосуточно), +38 (044) 200-73-01 (с мобильного круглосуточно).

Ранее fakty.ua сообщали, что столичные правоохранители задержали мошенниц, которые «сдавали» чужое жилье под видом риелторов.

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