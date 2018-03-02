МинВОТ обещает хорошие новости городам, сидящим без воды из-за непогоды

В города на Донбассе, пострадавшие от сбоя в работе Юго-Донбасского водопровода, вернется вода. Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территория, уже восстановлено электроснабжение объектов водопровода. Резервуары заполняются водой, после чего восстановится подача воды.

Напомним, из-за обесточивания насосной станции КП «Вода Донбасса» с 1 марта была прекращена подача воды в Покровск, Мирноград, Доброполье, Новогродовку, Угледар, Волноваху, Докучаевск и Мариуполь. На период ремонта водоснабжение Мариуполя было обеспечено из альтернативных источников.

Ремонтные работы были запланированы на 2 марта.