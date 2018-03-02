Александр Зинченко наиграл на «золото» чемпионата Англии (видео)

Гостевая победа «Манчестер Сити» над «Арсеналом» с разгромным счетом 3:0 еще на шаг приблизила подопечных Хосепа Гвардиолы к завоеванию пятого в истории клуба (и первого с 2014 года) титула в чемпионате Англии.

В чем-то историческим поединок на стадионе «Эмирейтс» стал для 21-летнего полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. Выйдя на замену на 72-й минуте, футболист довел число своих матчей в премьер-лиге-2017/2018 до пяти. Именно такое минимальное количество поединков, согласно новому регламенту чемпионата Англии, гарантирует игроку получение медали победителя турнира.

Практически нет сомнений в том, что «Манчестер Сити», опережающий ближайшего преследователя на 16 очков, не упустит первую строку в турнирной таблице. А это означает, что второй в истории украинский футболист станет чемпионом Англии. Ранее, в сезоне-2001/2002, «золото» премьер-лиги в футболке «Арсенала» добыл нынешний тренер киевского «Динамо» Олег Лужный.

Кстати, чаще, чем «Арсенал», в 2018 году не проигрывал ни один клуб английской премьер-лиги. В поединке с «МанСити» «канониры» потерпели седьмое поражение во всех турнирах (подопечные Арсена Венгера четыре раза уступили в чемпионате страны и по разу — в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы).

Ранее fakty.ua сообщали, что наставник «Шахтера» — один из кандидатов на пост нового главного тренера «Арсенала».