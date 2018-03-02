Компания-лоукост заявила об открытии нового рейса в Украину

Венгерский лоукост Wizz Air сообщает о скором открытии, который соединит украинский Харьков с австрийской Веной.

Как сообщает «Новое время», рейс запустят с 25 ноября 2018 года.

Перелеты планируют осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

В компании также отметили, что с 23 марта 2019 частота рейсов увеличится до трех раз в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Стоимость билета стартует от 1009 гривен (30 евро).

Напомним, что в ноябре 2017 Wizz Air заявил о возобновлении своей деятельности из Харькова, который стал третьим украинским аэропортом компании.

Как сообщали fakty.ua, ранее об открытии нового авиарейса в Украину заявила Грузия.

