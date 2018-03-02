Компания-лоукост заявила об открытии нового рейса в Украину
Венгерский лоукост Wizz Air сообщает о скором открытии, который соединит украинский Харьков с австрийской Веной.
Как сообщает «Новое время», рейс запустят с 25 ноября 2018 года.
Перелеты планируют осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
В компании также отметили, что с 23 марта 2019 частота рейсов увеличится до трех раз в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Стоимость билета стартует от 1009 гривен (30 евро).
Напомним, что в ноябре 2017 Wizz Air заявил о возобновлении своей деятельности из Харькова, который стал третьим украинским аэропортом компании.
Как сообщали fakty.ua, ранее об открытии нового авиарейса в Украину заявила Грузия.
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