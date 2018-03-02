«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в полуфинале Кубка Украины

В пятницу, 2 марта, в Днепре состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины, которую провели председатель комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич и технический директор ФФУ Олег Протасов.

Волею жребия в поединках, намеченных на 18 апреля, сразятся: СК «Днепр-1» — «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк) — «Мариуполь».

Заодно определен хозяин поля в решающем поединке Кубка страны, который состоится 9 мая на «Днепр-Арене». Им станет победитель противостояния между «Днепром-1» и «Динамо».

Ранее fakty.ua сообщали, что «Карпаты» лишены шести очков за долг перед бывшим футболистом.