В ЕС готовы к посредничеству в газовом кризисе, - журналист
Парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк сообщает, что Евросоюз готов выступить посредником в споре между Украиной и Россией в нынешнем газовом кризисе.
«ЕС готов к посредничеству между Украиной и Россией в последним газовом кризисе. Комиссар Сефкович (Маруш Сефкович. — Ред.) сегодня свяжется с министрами энергетики обеих стран», — сообщил журналист в Twitter.
Как сообщали fakty.ua, отказ «Газпрома» поставлять газ Украине нарушает решение Стокольмского арбитража.
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