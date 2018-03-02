В ЕС готовы к посредничеству в газовом кризисе, - журналист

Парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк сообщает, что Евросоюз готов выступить посредником в споре между Украиной и Россией в нынешнем газовом кризисе.

«ЕС готов к посредничеству между Украиной и Россией в последним газовом кризисе. Комиссар Сефкович (Маруш Сефкович. — Ред.) сегодня свяжется с министрами энергетики обеих стран», — сообщил журналист в Twitter.

Как сообщали fakty.ua, отказ «Газпрома» поставлять газ Украине нарушает решение Стокольмского арбитража.