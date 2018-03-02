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В ЕС готоы к посредничеству в газовом кризисе,&nbsp;— журналист

В ЕС готовы к посредничеству в газовом кризисе, - журналист

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 14:19 82

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Парламентский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рихард Йозвяк сообщает, что Евросоюз готов выступить посредником в споре между Украиной и Россией в нынешнем газовом кризисе.

«ЕС готов к посредничеству между Украиной и Россией в последним газовом кризисе. Комиссар Сефкович (Маруш Сефкович. — Ред.) сегодня свяжется с министрами энергетики обеих стран», — сообщил журналист в Twitter.

Как сообщали fakty.ua, отказ «Газпрома» поставлять газ Украине нарушает решение Стокольмского арбитража.

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