Пропали без вести четыре украинских пограничника, – Слободян

На сегодняшний день ни один украинский пограничник не находится в плену у оккупационных войск. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести», — отметил он.

Напомним, 2 марта в результате обмена пленными на Родину вернулись украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, которые в октябре прошлого года были похищены российской ФСБ и с тех пор удерживались за решеткой.

Как заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, теперь освобожденных ждет месячная реабилитация, а затем возвращение на работу.