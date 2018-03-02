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Пограничники пропали без вести

Пропали без вести четыре украинских пограничника, – Слободян

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 14:23 210

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На сегодняшний день ни один украинский пограничник не находится в плену у оккупационных войск. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Сейчас ни один из пограничников не находится в плену. Неопределенной остается судьба еще 4 ребят, которые считаются пропавшими без вести», — отметил он.

Напомним, 2 марта в результате обмена пленными на Родину вернулись украинские пограничники Богдан Марцоня и Игорь Дзюбак, которые в октябре прошлого года были похищены российской ФСБ и с тех пор удерживались за решеткой.

Как заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, теперь освобожденных ждет месячная реабилитация, а затем возвращение на работу.

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