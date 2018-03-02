«Маньяки на джипах» в Киеве вытащили из снежных заносов десятки машин (фото, видео)

Владельцы мощных джипов с огромными колесами снова пришли на помощь киевским водителям, которые застряли в снежных заносах в ночь с 1 на 2 марта. Члены автомобильного клуба Offroadsmaniacs, название которого можно перевести как «маньяки на внедорожниках», вытащили из сугробов с десяток фур, три троллейбуса и до тридцати легковых автомобилей.

«Учет количества спасенных машин мы не ведем, — говорит член клуба Анатолий. - О том, что будет снегопад, как правило, знаем заранее. Выезжаем на улицы Киева и катаемся по городу. Если видим застрявший в сугробе автомобиль, обязательно придем на помощь. На этот раз вытаскивали бетономешалку, которая каким-то образом съехала задними колесами в обрыв. В любую секунду машина могла сорваться вниз. Десять, а то и больше фур вытащили за эту ночь. Иной раз, чтобы вытянуть из сугроба застрявшую фуру, приходится «паровозиком» соединять несколько джипов.

Многие водители знают, кто мы такие. Знают наши номера телефонов. Если кто-то застрял, может позвонить нам или написать в группе в социальных сетях. Раньше нас пугались. Думали, что мы за свою работу деньги берем или будем так вытаскивать из снега, что повредим их машину. Теперь же водители, видя, что к ним подъезжает джип, сами выбегают навстречу и просят о помощи.

В Киеве действует много клубов — владельцев мощных джипов. Offroadsmaniacs — лишь один из них. В эту ночь пару десятков наших автомобилей патрулировали в столице, еще до трех десятков членов клуба ждали дома и готовы были в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается".

Участники клубов «джиперов» — владельцев дорогих внедорожников, как правило, люди небедные. У каждого есть свой бизнес. Цена на автомобиль, которым они владеют, порой достигает астрономических сумм. Ведь «джиперы», покупая машину, часто полностью переделывают ее, чтобы усовершенствовать. Себестоимость такого преобразованного автомобиля — в три раза превышает цену обычного внедорожника. «Джиперы» уже много лет вытаскивают застрявшие в сугробах машины по всей Украине и делают это абсолютно бесплатно.

Напомним, в декабре после аномального снегопада столичные «джиперы» высвободили из снежных заносов больше пятидесяти автомобилей.

Фото и видео Facebook Offroadsmaniacs