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река

В Киеве на Оболони улица стала рекой (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 14:29 295

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В Киеве в Оболонском районе из-за аварии на водопроводе улица стала рекой. Местные жители жалуются, что, заходя в дома, преодолевали поток по колено в воде. В зоне разлива оказались припаркованные во дворах автомобили и придомовые мусорные контейнеры.

Сообщение об аварии по ул. Северной, 16, поступило около 9 часов утра. Спустя 10 минут на место выехала бригада для аварийно-восстановительных работ. Повреждение водопроводной сети обнаружено, утечка локализована.

вода

вода

Как сообщает Киевводоканал, от водоснабжения отключены пять домов по ул. Героев Днепра. Будет откачиваться вода из колодцев. Проведение работ затруднено из-за больших сугробов на месте аварии.

вода

Напомним, из-за снегопадов 1 марта Киев пережил транспортный коллапс.

Фото Елена Стешенко/Facebook, Київводоканал/Facebook

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