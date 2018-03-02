В Киеве на Оболони улица стала рекой (фото, видео)

В Киеве в Оболонском районе из-за аварии на водопроводе улица стала рекой. Местные жители жалуются, что, заходя в дома, преодолевали поток по колено в воде. В зоне разлива оказались припаркованные во дворах автомобили и придомовые мусорные контейнеры.

Сообщение об аварии по ул. Северной, 16, поступило около 9 часов утра. Спустя 10 минут на место выехала бригада для аварийно-восстановительных работ. Повреждение водопроводной сети обнаружено, утечка локализована.

Как сообщает Киевводоканал, от водоснабжения отключены пять домов по ул. Героев Днепра. Будет откачиваться вода из колодцев. Проведение работ затруднено из-за больших сугробов на месте аварии.

Напомним, из-за снегопадов 1 марта Киев пережил транспортный коллапс.

Фото Елена Стешенко/Facebook, Київводоканал/Facebook