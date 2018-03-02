Скорость движения транспорта на некоторых улицах столицы может увеличиться до 80 километров в час

Вполне возможно, что ограничение скорости движения в населенных пунктах, установленное на уровне в 50 километров в час, в ближайшее время будет пересмотрено. Во всяком случае, об этом публично заговорили консультанты Министерства инфраструктуры, а также столичные власти. Причем в той части, которая касается Киева, это не просто заявления — в столице максимальный лимит скорости планируют повысить уже с начала апреля.

Напомним, что с 1 января нынешнего года вступило в силу новое требование Правил дорожного движения, согласно которому максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах снизилась с 60 до 50 километров в час. Это изменение было инициировано в конце прошлого года Славомиром Новаком, руководителем «Укравтодора» — структурного подразделения в составе Министерства инфраструктуры Украины. Главным образом оно было продиктовано соображениями усиления безопасности на городских улицах, — мол, более низкая скорость позволит снизить количество ДТП с участием пешеходов, а также повысит их шансы выжить в дорожных происшествиях. Что подтверждается и зарубежной практикой — во многих городах Евросоюза давно действует подобное ограничение.

Однако не прошло и месяца, как из кабинетов этого министерства уже зазвучали другие идеи — о том, что в населенных пунктах не должен действовать единый лимит скорости в 50 километров в час, а скоростные ограничения необходимо устанавливать отдельно для каждой улицы, исходя из реальных рисков. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил менеджер по реформам дорожного сектора Министерства инфраструктуры Украины Виктор Загреба:

— Города должны иметь право устанавливать лимит, исходя из реальных факторов риска на конкретной улице или в районе города. Коалиция общественных организаций разработала интересную методику, как города могут оценивать каждую улицу и какая там может быть скорость. Это объективные индикаторы, по которым мэрии смогут принимать решения, где ставить 60—70 километров в час, а где — 30—40. То есть 50 километров в час — это не панацея. Не должно быть единого лимита на каждую улицу, должна быть вариативность.

От себя отметим, что на самом деле ничего нового консультант Мининфраструктуры не предложил. Ведь на сегодняшний день действующими Правилами дорожного движения и так предусмотрено, что на участках дорог в населенных пунктах, где дорожные условия позволяют двигаться с более высокой скоростью, нежели 50 километров в час, по решению местных властей, согласованном с органами полиции, максимальная скорость может быть повышена путем установки соответствующих дорожных знаков.

Именно этой возможностью собираются воспользоваться столичные власти. В частности, на днях в Киевской городской государственной администрации заявили, что с 1 апреля 2018 года на некоторых городских улицах допустимая скорость движения транспорта может измениться с 50 до 80 километров в час.

— Не на всех улицах уместно уменьшать скоростной режим, — заявила пресс-секретарь Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская. — В центре города, конечно, это оправданно, в том числе и для безопасности пешеходов. А там, где пешеходов нет, это нелогично.

Именно поэтому департамент инициировал проект решения о том, чтобы увеличить на определенных участках скорость движения до 80 километров в час. В КГГА сообщают, что скоростных магистралей, где можно будет ездить с такой скоростью, в Киеве будет более двадцати. Однако пока окончательно согласованного списка этих дорог чиновники не сообщают.