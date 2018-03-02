"Следующими станут брифинги террористов ОРДЛО?" - Ирина Геращенко возмущена брифингом Януковича

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что трансляция украинскими телеканалами брифинга экс-президента Виктора Януковича — это участие в гибридной войне. Об этом она написала в Facebook, комментируя последние заявления Януковича для прессы в Москве.

«Расцениваю это как участие телеканалов в гибридной войне РФ против Украины — сознательное или бессознательное. Когда человек, который писал письма „Путин, приди с оружием“, что-то мямлит про „брат убивает брата“, я считаю кощунством транслировать его. Следующие кто? Брифинги террористов ОРДЛО?» — недоумевает Геращенко.

По мнению Геращенко, действия Януковича должен комментировать суд: как украинский, так и международный в Гааге.

Напомним, Янукович вместе со своими адвокатами 2 марта сделал ряд заявлений для прессы.