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ирина геращенко

"Следующими станут брифинги террористов ОРДЛО?" - Ирина Геращенко возмущена брифингом Януковича

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 14:43 250

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что трансляция украинскими телеканалами брифинга экс-президента Виктора Януковича — это участие в гибридной войне. Об этом она написала в Facebook, комментируя последние заявления Януковича для прессы в Москве.

«Расцениваю это как участие телеканалов в гибридной войне РФ против Украины — сознательное или бессознательное. Когда человек, который писал письма „Путин, приди с оружием“, что-то мямлит про „брат убивает брата“, я считаю кощунством транслировать его. Следующие кто? Брифинги террористов ОРДЛО?» — недоумевает Геращенко.

По мнению Геращенко, действия Януковича должен комментировать суд: как украинский, так и международный в Гааге.

Напомним, Янукович вместе со своими адвокатами 2 марта сделал ряд заявлений для прессы.

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