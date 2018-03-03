Футбол на ТВ 3–4 марта: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси»
3 марта (суббота)
Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Черноморец» 17.00 «Футбол 2»
Чемпионат Англии
«Ливерпуль» — «Ньюкасл» 19.30 «Футбол 2»
Чемпионат Испании
«Севилья» — «Атлетик» 17.15 «Футбол 1»
«Реал» — «Хетафе» 21.45 «Футбол 1»
4 марта (воскресенье)
Чемпионат Украины
«Мариуполь» — «Олимпик» 14.00 «Футбол 1»
«Сталь» — «Верес» 14.00 «Футбол 2»
«Динамо» — «Заря» 17.00 «2+2»
«Карпаты» — «Шахтер» 19.30 «2+2»
Чемпионат Англии
«Брайтон» — «Арсенал» 16.00 «Футбол 2»
«Манчестер Сити» — «Челси» 17.45 «Футбол 2»
Чемпионат Испании
«Барселона» — «Атлетико» 17.15 «Футбол 1»
«Валенсия» — «Бетис» 21.45 «Футбол 2»
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