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Футбол на ТВ

Футбол на ТВ 3–4 марта: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси»

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 7:00 379

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3 марта (суббота)

Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Черноморец» 17.00 «Футбол 2»

Чемпионат Англии

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» 19.30 «Футбол 2»

Чемпионат Испании

«Севилья» — «Атлетик» 17.15 «Футбол 1»

«Реал» — «Хетафе» 21.45 «Футбол 1»

4 марта (воскресенье)

Чемпионат Украины

«Мариуполь» — «Олимпик» 14.00 «Футбол 1»

«Сталь» — «Верес» 14.00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Заря» 17.00 «2+2»

«Карпаты» — «Шахтер» 19.30 «2+2»

Чемпионат Англии

«Брайтон» — «Арсенал» 16.00 «Футбол 2»

«Манчестер Сити» — «Челси» 17.45 «Футбол 2»

Чемпионат Испании

«Барселона» — «Атлетико» 17.15 «Футбол 1»

«Валенсия» — «Бетис» 21.45 «Футбол 2»

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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

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