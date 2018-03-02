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Наличные доллары

В Украине наконец изменят закон о валюте, действующий 30 лет

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 18:45 522

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Национальный совет реформ под председательством президента Украины Петра Порошенко одобрил законопроект «О валюте», который заменит декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Прошло двадцать семь лет. Мир пошел вперед. А у нас валютное регулирование образца 92-го года», — объяснил Порошенко необходимость введения новых правил на валютном рынке.

Одобренный законопроект вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает введение постепенной, либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей.

«Также убирается мучительное наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности», — отметил Порошенко.

Согласно озвученным на совете данным, в Украине внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 10 тыс. предприятий, которые ежегодно проводят 2,5 млн валютных операций в год.

Ранее финансисты рассказали fakty.ua, когда может подорожать доллар.

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