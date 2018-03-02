Стрельба в американском университете: убиты два человека

В пятницу, 2 марта, в студенческом городке Центрального университета Мичигана произошла стрельба. Газета The USA Todayсообщает о двух погибших.

Преступление было совершено в комнате общежития на четвертом этаже. Убитые не были студентами. Полиция полагает, что это родители одного из учащихся. Его зовут Джеймс Эрик Дэвис-младший. Ему 19 лет. Парень — темнокожий.

Он же является главным подозреваемым. По предварительной версии, Джеймсу в последний день занятий (нынешняя пятница — последний день учебы перед весенними каникулами во всех американских вузах) приехали родители. Произошла семейная ссора. Джеймс схватился за оружие…

Убив родителей, он пустился в бега. Полиция оцепила весь студенческий городок. Есть основания считать, что вооруженный убийца все еще находится на его территории. Большинство студентов успели выехать на каникулы. И все же в городке остается еще много людей. Всего в университете учатся около 25 тысяч студентов.

Городок находится в двух с половиной часов езды от Детройта. Если Дэвис-младший успел уехать туда, это значительно затруднит его поиски.

Напомним, 14 февраля во Флориде 19-летний подросток Николас Круз устроил бойню в школе, убив 17 человек.