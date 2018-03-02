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Авто в снегу

"Укравтодор" рассказал, что ждет водителей на автодорогах страны 3 марта

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 19:13 243

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В «Укравтодоре» предупредили украинцев о необходимости воздержаться от поездок на далекие расстояния на собственном авто 3 марта. В соответствии с сообщением, размещенном в Facebook корпорации, это связано с прогнозируемым осложнением погодных условий.

В частности, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололедица; в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и в Карпатах — сильный снег и метели.

«Такие погодные условия могут привести к нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что будет составлять II (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС предупредили: сложные погодные условия в Украине сохранятся и 3 марта. Связаны они с перемещением по территории нашей страны активного циклона.

Фото dtp.kiev.ua

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