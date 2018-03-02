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Владимир Гройсман

"Понадеялись на честность "Газпрома": Гройсман раскритиковал "недальновидность" "Нафтогаза"

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 19:39 379

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Премьер-министр Владимир Гройсман возлагает часть ответственности за сложившийся в стране газовый дефицит на НАК «Нафтогаз Украины», который надеялся на то, что Россия начнет выполнять решение Стокгольмского арбитража. Об этом глава правительства заявил на брифинге.

«Нужно было, понимая, что Россия должна выполнять решения Стокгольмского арбитража, нужно было сделать лаг 10−14 дней запаса. Работать с европейскими партнерами, чтобы соответствующим образом обеспечить мягкий режим. Однако НАК не сделал этого, и в этом есть проблема», — цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

По словам премьера, слишком надеяться на выполнение «Газпромом» договорных обязательств не стоило, и в этом была главная ошибка «Нафтогаза».

Теперь в КМ надеются, что ситуация с газом стабилизируется к 6 марта.

Напомним, в связи с резким похолоданием в Украине возник дефицит газа, покрывать который было решено путем введения режима жесткой экономии. Одновременно «Нафтогаз» подписал срочный контракт на поставку в марте газа из Польши.

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