На Донбассе с 5 марта введут очередное перемирие, - заявление ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе выступила с заявлением, в котором призвала к полному и бессрочному прекращению огня на Донбассе, начиная с 00.01 5 марта 2018 года. Текст заявления распространила пресс-служба спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, сообщает Интерфакс-Украина.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей … подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины и, руководствуясь ранее достигнутыми соглашениями и обязательствами сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 05 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. (по киевскому времени)», — говорится в документе.

Особо подчеркнута важность действия строгого запрета на ведение огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи их, а также «преднамеренный обстрел гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения».

Напомним, 2 марта российско-оккупационные войска продолжают обстреливать укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Так, на Луганском направлении возле Троицкого враг применил 120-мм минометы. Один украинский военный погиб.