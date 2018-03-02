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школьный класс

В столичных школах занятия приостановлены до 7 марта включительно

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

02.03.2018 19:57 244

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Учитывая решение кризисного комитета при Минэнерго о введении мер по преодолению последствий кризисной ситуации, с 3 по 7 марта (включительно) приостанавливаются занятия в школах, профессиональных лицеях и Киевском университете имени Бориса Гринченко. Об этом сообщается на сайте столичного департамента образования и науки, молодежи и спорта.

Как рассказали в пресс-службе профильного департамента, поскольку 8 и 9 марта праздничные дни, а за ними следуют два выходных, то каникулы продлятся до 12 марта. В этот день школьники приступят к учебе.

Напомним, что в Украине вводится план действий по сокращению потребления газа. С целью его экономии Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало отменить занятия в школах и вузах до 6 марта. Эти рекомендации насчет вынужденных каникул на время холодов Министерство образования уточнило для вузов, школ, училищ, дошкольных заведений и предложило приостановить учебный процесс до 7 марта включительно.

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