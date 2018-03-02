Грипп в Украине: карантин в школах Херсона продлили на неделю

В Херсоне городской совет решил продлить до 7 марта карантин в городских учебных заведениях, который должен был завершиться в субботу, 3 марта. Об этом сообщил отдел общественных связей горсовета.

Соответствующее решение было одобрено на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и уже подписано городским головой.

Муниципальные учебные заведения с 27 февраля были закрыты на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом.

Перед этим, 22 февраля, горсовет отказался закрыть на карантин все школы и учебные заведения закрывали отдельные классы с самым большим количеством отсутствующих детей.