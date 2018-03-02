Всемирный конгресс крымских татар призвал к бойкоту "выборов Путина" на аннексированном полуострове

Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированном полуострове, бойкотировать выборы президента России 18 марта. Обращение обнародовало агентство QHA.

Выборы президента чужой страны на территории украденного полуострова подписанты называют «российским театром абсурда».

«Спектакль под названием „выборы президента“, который традиционно проходит в России, теперь на глазах всей мировой общественности будет показан на крымской сцене 18 марта 2018 года», — говорится в обращении.

Конгресс подчеркивает, что как была незаконной аннексия Крыма, так будут незаконными и так называемые «выборы», которые проводят оккупанты.

«Крымскотатарский народ, чья история полна примеров борьбы с несправедливостью и бесправием, не принимая участия в этих выборах, даст достойный ответ оккупантам. Всемирный конгресс крымских татар призывает бойкотировать выборы президента РФ в Крыму!» — подчеркнули в Конгрессе.

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество не признавать легитимность выборов президента России в случае их проведения в АР Крым.