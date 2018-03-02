Посольство Украины в Болгарии возмущено скандальными заявлениями патриарха Кирилла

Патриарх Российской православной церкви Кирилл позволил себе антиукраинские высказывания в эфире болгарского национального ТВ, в связи с чем украинское посольство в Республике Болгария выступило с заявлением.

«Утверждение патриарха о „гражданской войне“ на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию», — заявили дипломаты.

Одновременно они выразили сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное ТВ было использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования «откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля».

В посольстве Украины уверены, что демократическое сообщество не сомневается в том, что оккупация части Донбасса была инициирована и осуществлена исключительно РФ, которая активно привлекает и всячески поддерживает незаконные террористические формирования боевиков — вооружением, кадровыми военными без распознавательных знаков, военной техникой, «гуманитарными конвоями», имеющими негуманитарное назначение и наполнение.

Напомним, в конце 2017 года патриарх Кирилл благословил лаву донецких боевиков Александром Захарченко.