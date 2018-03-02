Число погибших в результате теракта в Буркина-Фасо достигло 28 человек (видео)

В пятницу, 2 марта, в столице Буркина-Фасо Уагадугу было совершено вооруженное нападение на посольство Франции и генеральный штаб вооруженных сил. Даже спустя несколько часов после атаки местные власти не могут точно назвать число погибших и раненых.

Правительство Буркина-Фасо заявило, что убиты семь человек. Это сотрудники службы безопасности. Также ликвидированы шестеро нападавших — четверо возле посольства Франции и двое возле генштаба.

Однако агентство AFP, ссылаясь на свои источники, утверждает, что общее число погибших составляет 28 человек.

Очевидцы рассказывают о взрывах гранат, автоматных очередях и прочих свидетельствах того, что бои в центре Уагадугу были длительными о ожесточенными. Военные использовали вертолет для подавления нападавших.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Однако местные власти предполагают, что это дело рук либо «Аль-Каиды», либо одной из связанных с ней группировок, действующих в Магрибе (страны Северной Африки).

Уагадугу становится местом совершения крупных терактов третий год подряд. В 2016 и 2017 годах террористы выбирали для нападений гостиницы и рестораны, популярные среди иностранцев. В двух предыдущих атаках погибли в общей сложности 49 человек, в том числе граждане Украины.