"Газпром" передумал прекращать транзит газа через территорию Украины

В «Газпроме» передумали прекращать транзит своего газа по территории Украины, как о том заявил глава газового монополиста Алексей Миллер. Как сообщил РБК, в ближайшее время намерения немедленно расторгнуть контракт с «Нафтогазом» на транзите газа по территории нашей страны не отразятся. Такое заявление сделал официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал он в ответ на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита.

При этом Куприянов напомнил, что для разрыва контрактов требуется пройти через юридический процесс, который требует времени. Транзитный контракт также предусматривает, что при наличии противоречий стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.

Напомним, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. По его мнению, продолжение действия контрактов для «Газпрома» является «экономически нецелесообразным и невыгодным».

Тем временем Еврокомиссии признали, что Украина выполняет обязательства по поставкам российского газа через свою территорию в страны Евросоюза.

Как сообщали fakty.ua, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «Газпром», проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину.