В Харьковской области 12-летнюю девочку извлекли из-под многотонного снежного завала (видео)

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Ивашки Харьковской области. 12-летняя девочка, гуляя вместе с подружкой, подошла слишком близко к краю обрыва и сорвалась вниз с 20-метровой высоты. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Управлении ГСЧС в Харьковской области.

— Девочка стояла на снежном козырьке на краю обрыва. Козырек обвалился, и ребенок полетел вниз вместе с тоннами снега, — рассказали спасатели. — Подружка девочки побежала в село за помощью, а также позвонила по телефону в спасательную службу. Сразу же прибежали местные жители с лопатами. Они пытались отыскать девочку, кричали, звали ее, но девочка не откликалась. Копать приходилось наугад.

Буквально минут десять спустя на место происшествия прибыли спасатели и медики. Отыскать ребенка удалось под двухметровым слоем снега. Девочка уже не подавала признаков жизни. Тогда спасатели начали по очереди делать ей искусственное дыхание. К счастью, две минуты спустя ребенок начал дышать самостоятельно.

Девочку на реанимобиле отвезли в районную больницу. Сейчас она в коме. Врачи борются за жизнь ребенка.

Напомним, ранее в Николаеве во время футбольного матча детских команд арбитр спас 15-летнего подростка, который на поле потерял сознание и стал задыхаться.