У 78-летнего Эммануила Виторгана родился третий ребенок

В пятницу, 2 марта, российские СМИ сообщили о том, что у 78-летнего актера Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины Млодик появился первый общий ребенок. Утверждается, что это девочка, но имя малышки пока не известно.

Ранее на странице Эммануила Виторгана в Facebook появился пост, в котором сообщалось о рождении ребенка. А Ирина Млодик обратилась к знакомым с просьбой помочь ей с поиском няни.

Издание СтарХит связалось с женой Виторгана, и она подтвердила то, что в их семье произошло прибавление. Какие-либо подробности Ирина обсуждать отказалась.

Естественно, тут же появилось множество предположений о том, как образом малышка появилась на свет. Наиболее популярной стала пока версия о том, что Виторган и Млодик воспользовались услугами суррогатной матери.

Например, так поступил недавно популярный певец и композитор Дмитрий Маликов. У него в январе родился сын.

Ирина Млодик — третья жена Эммануила Виторгана. С первой супругой, Тамарой Румянцевой, актер развелся в 1970 году. От этого брака у него есть дочь Ксения Виторган. У нее есть дочь Александра и сын Никита. Александра родила сына Марка и дочь Алису. Это правнуки Эммануила Гедеоновича.

Второй женой Виторгана была актриса Алла Балтер. Она родила сына Максима, который пошел по стопам родителей. Максим Виторган женат на журналистке и телеведущей Ксении Собчак, которая в этом году баллотируется в президенты России. Ксения — третья жена Максима. У них есть сын Платон Виторган (родился в ноябре 2016 года). Также у Максима есть двое детей от первого брака с актрисой Викторией Верберг — дочь Полина и сын Даниил. Второй супругой Максима была маркетолог Наталья Виторган.

С Ириной Млодик Эммануил Виторган сблизился уже после смерти Аллы Балтер. Женщина хотела поддержать актера и сама не заметила, как их отношения вышли за рамки дружеских. В 2003 году они поженились. Узнав о свадьбе отца, Максим на какое-то время прекратил с ним общаться. Но потом они помирились и восстановили хорошие отношения.

Эммануил Виторган снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Наиболее известными фильмами с его участием являются «Король Лир», «Кортик», «И это все о нем», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Чародеи».