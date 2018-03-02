Стало известно, когда украинская ГТС вернется в штатный режим работы

Украинская газотранспортная система с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме. Дефицит газа, который «Газпром» спровоцировал снижением давления на входе в ГТС, будет преодолен. Об этом в эфире одного из телеканалов Украины заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

«Эти сутки являются критическими, но мы видим, что мы их проходим… С завтрашнего дня мы увидим абсолютно стабильную работу ГТС и сможем вернуться в нормальный режим работы, без каких-либо ограничений», — сказал он.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что стабилизация ситуации стала возможной благодаря сокращению потребления газа населением, а также переходу промышленных предприятий на электроэнергию, а ТЭЦ — на мазут.

Одновременно Витренко заявил, что «Нафтогаз» будет требовать от ПАО «Газпром» компенсировать разницу в цене с дорогим европейским газом.

«Требуем у „Газпрома“ компенсировать соответствующую разницу между той высокой ценой, которую мы платим за поставку из Европы, которая была неожиданной для нас, и контрактной ценой, определенной решением Стокгольмского арбитража», — сказал он.

Напомним, в «Газпроме» заявили, что немедленно расторгнут газовый контракт с Украиной, однако затем передумали.