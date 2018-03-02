«Шахтер» подписал контракт с нападающим «Манчестер Сити» (фото, видео)

Перед самым закрытием трансферного окна в Украине донецкий «Шахтер» объявил о переходе на правах аренды 24-летнего нигерийского форварда Оларенважу (Ларри) Кайоде, контракт которого принадлежит английскому «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018 и включает опцию выкупа.



*Ларри Кайоде подписывает контракт с «Шахтером»

За годы карьеры нападающий (его рост — 175 см) выступал за швейцарский «Люцерн», израильский «Маккаби» (Нетания) и «Аустрию», в составе которой в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии (17 мячей в 33 поединках).

В августе 2017-го Кайоде подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити». Правда, первую половину текущего сезона форвард на правах аренды провел в испанской «Жироне» (12 матчей в Ла лиге).

В составе сборной Нигерии Кайоде (кстати, отец трех детей) провел четыре матча.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в полуфинале Кубка Украины.