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Оларенважу (Ларри) Кайоде

«Шахтер» подписал контракт с нападающим «Манчестер Сити» (фото, видео)

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

02.03.2018 22:33 146

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Перед самым закрытием трансферного окна в Украине донецкий «Шахтер» объявил о переходе на правах аренды 24-летнего нигерийского форварда Оларенважу (Ларри) Кайоде, контракт которого принадлежит английскому «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/2018 и включает опцию выкупа.


*Ларри Кайоде подписывает контракт с «Шахтером»

За годы карьеры нападающий (его рост — 175 см) выступал за швейцарский «Люцерн», израильский «Маккаби» (Нетания) и «Аустрию», в составе которой в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии (17 мячей в 33 поединках).

В августе 2017-го Кайоде подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Сити». Правда, первую половину текущего сезона форвард на правах аренды провел в испанской «Жироне» (12 матчей в Ла лиге).

В составе сборной Нигерии Кайоде (кстати, отец трех детей) провел четыре матча.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в полуфинале Кубка Украины.

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