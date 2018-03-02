"Небесный полк": в Генштабе ВСУ обновили цифру потерь украинской армии на Донбассе

Боевые потери украинских военнослужащих с начала АТО на Донбассе по состоянию на 2 марта 2018 года составили 2,4 тысячи человек. Об этом Генштаб Вооруженных Сил заявил в ответ на запрос «Українських Новин».

«2 382 военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли в ходе антитеррористической операции», — сказано в нем.

Небоевые потери в ходе АТО за тот же период составляют 927 военнослужащих.

В то же время Генштаб отказался предоставить информацию о количестве самоубийств военных в зоне АТО, ссылаясь на требования закона Украины «О государственной тайне».

Напомним, 2 марта на Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный.