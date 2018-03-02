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Боец ВСУ

"Небесный полк": в Генштабе ВСУ обновили цифру потерь украинской армии на Донбассе

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 22:49 2364

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Боевые потери украинских военнослужащих с начала АТО на Донбассе по состоянию на 2 марта 2018 года составили 2,4 тысячи человек. Об этом Генштаб Вооруженных Сил заявил в ответ на запрос «Українських Новин».

«2 382 военнослужащих Вооруженных Сил Украины погибли в ходе антитеррористической операции», — сказано в нем.

Небоевые потери в ходе АТО за тот же период составляют 927 военнослужащих.

В то же время Генштаб отказался предоставить информацию о количестве самоубийств военных в зоне АТО, ссылаясь на требования закона Украины «О государственной тайне».

Напомним, 2 марта на Донбассе во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

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