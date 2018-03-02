Немецкие экологи оспорили в суде разрешение на строительство "Северного потока 2"

В пятницу, 2 марта, стало известно, что экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в нынешнем году. Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ.

Этот шаг Nabu является попыткой предотвратить запланированное на май начало строительных работ.

«Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», — заявил эксперт Nabu Ким Детлофф.

В Nabu также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Экологи указывают на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих видов морских животных. В связи с этим иск Nabu поддержало немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В компании Nord Stream 2, являющейся «дочкой» российского «Газпрома», заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания якобы доказала, что газопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем. Это важно для повышения энергетической безопасности стран Евросоюза, утверждают представителиNord Stream 2.

В Nabu указывают на то, что ни Россия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф удивлен, что Германия форсировала события, не дождавшись, пока другие страны согласились на реализацию проекта.