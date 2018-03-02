Вскоре украинцы смогут платить меньше за газ, – Витренко

Если до 2020 года теоретически не будет транзита через Украину, наша страна должна добывать газа ровно столько, сколько она потребляет. Именно оптимизацией объемов, в которых нуждаются потребители и занимается «Нафтогаз» сейчас, заявил в прямом эфире 24 Канала директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Такие действия приведут к тому, что Россия больше не сможет шантажировать Украину снижением давления в трубах, ведь мы сможем обходиться и без газа соседнего государства», — считает эксперт.

Все деньги, которые «Нафтогаз» получит от Стокгольмского арбитража будут инвестироваться в приобретение лицензий для больших объемов добычи газа для украинских домохозяйств, чтобы они меньше платили. Ведь потребители платят не цену, а объем умноженный на цену. Соответственно, когда объем меньше, то люди меньше тратят на газ. В таком случае Украина сможет даже экспортировать газ за границу, подчеркнул Витренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам представителя «Нафтогаза», украинская газотранспортная система с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме. Дефицит газа, который «Газпром» спровоцировал снижением давления на входе в ГТС, будет преодолен.