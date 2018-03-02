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Трамп

Трамп на год продлил санкции в отношении Венесуэлы

Инф. «ФАКТОВ»

02.03.2018 23:55 27

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Решением президента продляется действие подписанных ранее в указов о введении режима чрезвычайного положения и санкций в отношении Венесуэлы.

«Поскольку … ситуация не улучшилась, и продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике США, президент Трамп распорядился продлить действие введенных в марте 2015 года санкций еще на один год», — говорится в сообщении.

Напомним, что США резко критикуют власти Венесуэлы, обвиняя их в нарушении прав человека, ограничении свободы СМИ и притеснении политических оппонентов. Вашингтон настаивает на необходимости проведения свободных президентских выборов. Министерство финансов США в начале января ввело санкции в отношении трех высокопоставленных представителей властей и одного бывшего чиновника из Венесуэлы. Ранее, в конце 2017 года, США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. До этого президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп продлил на год все санкции США против России.

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