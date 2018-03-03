Под Киевом мужчина зарезал гражданскую жену, а затем повесился во дворе

1 марта в селе Летки хозяин дома по возвращению домой с работы обнаружил окровавленное тело дочери. Затем во дворе дома он нашел повешенным ее гражданского мужа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Возле бездыханного тела 32-летней женщины с признаками насильственной смерти отец обнаружил окровавленный нож. 32-летнего сожителя дочери мужчина нашел повешенным во дворе, возле сарая. Руки парня были в крови.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что девушка умерла от колото-резаного проникающего ранения в область шеи. Смерть ее сожителя наступила через механическую асфиксию путем повешения. Молодые люди проживали в гражданском браке 6 лет, однако последнее время часто ссорились.

Следователями открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 («умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится расследование. Выясняются все причины и обстоятельства убийства.

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