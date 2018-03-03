Удар стихии по Киеву: травмированы 114 человек

За три дня из-за гололедицы в Киеве травмировались 114 человек. Об этом в комментарии сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

«За последние три дня (с 27 февраля по 1 марта) из-за гололедицы пострадали 114 человек. Из них — 14 детей. Все они обратились за медицинской помощью в травмпункты», — сообщила Вишневская.

Кроме того, 2 марта госпитализировали 4 человека с переохлаждением. Также зафиксировали 1 случай обморожения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сложные погодные условия в Украине сохранятся и 3 марта. Связаны они, как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, с перемещением по территории нашей страны активного циклона. Как результат, 3 марта в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях ожидаются сильный снег и метели, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях — снег с дождем. Кроме того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях будет гололед, налипание мокрого снега, а также сильный ветер. В Киеве и области ожидаются сложные погодные условия: снег пойдет ночью, а из-за сильных осадков с утра толщина снежного покрова может увеличиться на 10−17 сантиметров, порывы ветра достигнут 16−18 метров в секунду, разыграется метель, на дороге возможна гололедица. Ночная температура — 8−10 градусов ниже нуля, дневная — 1−3 градуса мороза.