Рева: Стаж для пенсий будет начисляться автоматически, а коэффициент заработка по желанию (видео)

Министерство соцполитики Украины готовит изменения в законодательство, чтобы определить, что стаж для пенсий доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть если у него больший коэффициент — он добавляется», — заявил Рева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что КСУ признал неконституционным налогообложение пенсий.