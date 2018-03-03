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Андрей Рева

Рева: Стаж для пенсий будет начисляться автоматически, а коэффициент заработка по желанию (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 1:55 84

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Министерство соцполитики Украины готовит изменения в законодательство, чтобы определить, что стаж для пенсий доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди работали, им назначили пенсию, и они дальше начали работать, потом уволились, приходят, и им доначисляют стаж и коэффициент, который они заработали, добавляют к этому. Если у них заработная плата была меньше, чем до момента назначения пенсии, у них еще и падает коэффициент. И мы сейчас готовим законодательные изменения для того, чтобы определить, что стаж доначисляется автоматически, а коэффициент заработка по желанию. То есть если у него больший коэффициент — он добавляется», — заявил Рева.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что КСУ признал неконституционным налогообложение пенсий.

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