В Лондоне школьный учитель вербовал детей в «отряды смерти»

В Великобритании суд признал виновным 25-летнего школьного учителя Умара Ахмеда Хейка в том, что он намеревался вовлечь детей в совершение терактов в стране, сообщает BBC.

Отмечается, что Хейк является сторонником террористической организации «Исламское государство"*, он намеренно демонстрировал детям видео экстремистского характера, а также планировал отправить «отряд смерти» для нападения на Биг-Бен и аэропорт Хитроу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что число погибших в результате действий террористов в Буркина-Фасо достигло 28 человек.