В Лондоне школьный учитель вербовал детей в «отряды смерти»
В Великобритании суд признал виновным 25-летнего школьного учителя Умара Ахмеда Хейка в том, что он намеревался вовлечь детей в совершение терактов в стране, сообщает BBC.
Отмечается, что Хейк является сторонником террористической организации «Исламское государство"*, он намеренно демонстрировал детям видео экстремистского характера, а также планировал отправить «отряд смерти» для нападения на Биг-Бен и аэропорт Хитроу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что число погибших в результате действий террористов в Буркина-Фасо достигло 28 человек.
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