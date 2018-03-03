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Учитель-террорист

В Лондоне школьный учитель вербовал детей в «отряды смерти»

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 2:10 77

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В Великобритании суд признал виновным 25-летнего школьного учителя Умара Ахмеда Хейка в том, что он намеревался вовлечь детей в совершение терактов в стране, сообщает BBC.

Отмечается, что Хейк является сторонником террористической организации «Исламское государство"*, он намеренно демонстрировал детям видео экстремистского характера, а также планировал отправить «отряд смерти» для нападения на Биг-Бен и аэропорт Хитроу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что число погибших в результате действий террористов в Буркина-Фасо достигло 28 человек.

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