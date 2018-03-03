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Афганистан

Взрыв автомобиля в Кабуле: один человек погиб, 14 получили ранения

03.03.2018 3:31 54

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В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в столице Афганистана 2 марта, погиб один человек, еще 14 — получили ранения. Все пострадавшие были гражданскими, пишет Reuters.

«Цель террористов остается неизвестной, однако в МИД Австралии отметили, что взрыв прогремел возле автомобилей ее посольства, которые проезжали по городу. При этом никто из дипломатов не пострадал», — говорится в материале.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

«Теракт произошел через два дня после того, как президент Афганистана выразил открытость к мирным переговорам с Талибаном, и через месяц после того, как нашпигованная взрывчаткой машина скорой медицинской помощи взорвалась в самом центре города, унеся жизни около 100 человек», — напоминает агентство.

Также Reuters. добавляет, что центральная часть Кабула уже защищена противовзрывными стенами, колючей проволокой и блокпостами, но меры безопасности были усилены еще больше после январского кровавого теракта с машиной скорой помощи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Афганистане 24 января произошло четыре теракта, в результате которых погибли не менее 31 человека.

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