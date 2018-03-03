Принц Гарри и Меган Маркл позвали на свою свадьбу обычных людей

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили на свою свадьбу, в угодья Виндзорского замка, более тысячи обыкновенных британцев. Об этом сообщает BBC.

В числе приглашенных сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди, работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора — города в графстве Беркшир, где находится Виндзорский замок.

Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек. Как заявила пресс-служба Кенсингтонского дворца, все приглашенные смогут наблюдать прибытие новобрачных и их последующий отъезд.

В заявлении говорится, что Меган Маркл и принц Гарри хотели бы, чтобы простые британцы также приняли участие в этом праздновании.

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«Это бракосочетание, как и все остальные свадьбы, станет радостным, веселым событием, отражающим натуру и ценности жениха и невесты», — сказано в официальном заявлении дворца.

Полный список всех приглашенных состоит из:

1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения,

200 человек, работающих в благотворительных организациях,

610 членов сообщества Виндзорского замка,

530 сотрудников королевского двора и угодий,

100 школьников из школ Виндзора и его окрестностей.

Скромная церемония

Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.

В 13:00 молодожены проедут по Виндзору в экипаже.

Приглашенные рядовые граждане смогут лицезреть прибытие молодоженов и их гостей, а также свадебную процессию, покидающую замок после венчания.

Меган Маркл и принц Гарри хотели бы, чтобы простые британцы также приняли участие в их праздновании

В феврале Кенсингтонский дворец подтвердил, что церемонию венчания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. За церковную службу будет отвечать декан Виндзора епископ Дэвид Коннер.

Церемония будет более скромной по сравнению с состоявшемся в Вестминстерском аббатстве венчанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку часовня Св. Георгия может вместить не более 800 гостей.

Известен также маршрут следования свадебной процессии после венчания: молодожены и их ближайшие гости проедут по центру Видзора и вернутся в замок на прием, где их уже будут ждать гости в зале Св. Георгия.

Вечером того же дня принц Чарльз устроит торжественный ужин для новобрачных, членов семьи и близких друзей.

Первое появление Меган Маркл с королевой

Между тем Меган Маркл впервые появится на публике вместе с королевой Елизаветой 12 марта в Вестминстерском аббатстве на богослужении по случаю Дня Содружества, который по традиции отмечается во второй понедельник марта.

Там также будут присутствовать принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.

Однако супруг королевы герцог Эдинбургский, в прошлом году удалившийся на покой от общественных обязанностей, в этот день не будет сопровождать королеву.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принц Гарри пригласил на свадьбу бывших возлюбленных.