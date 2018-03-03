Принц Гарри и Меган Маркл позвали на свою свадьбу обычных людей
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили на свою свадьбу, в угодья Виндзорского замка, более тысячи обыкновенных британцев. Об этом сообщает BBC.
В числе приглашенных сотрудники различных благотворительных организаций, школьники, люди, работающие при королевском дворе, а также жители Виндзора — города в графстве Беркшир, где находится Виндзорский замок.
Всего на свадьбу, которая состоится 19 мая, приглашено 2640 человек. Как заявила пресс-служба Кенсингтонского дворца, все приглашенные смогут наблюдать прибытие новобрачных и их последующий отъезд.
В заявлении говорится, что Меган Маркл и принц Гарри хотели бы, чтобы простые британцы также приняли участие в этом праздновании.
Принц Гарри и Меган Маркл: не вполне обычная помолвка
«Это бракосочетание, как и все остальные свадьбы, станет радостным, веселым событием, отражающим натуру и ценности жениха и невесты», — сказано в официальном заявлении дворца.
Полный список всех приглашенных состоит из:
- 1200 рядовых граждан разного возраста и происхождения,
- 200 человек, работающих в благотворительных организациях,
- 610 членов сообщества Виндзорского замка,
- 530 сотрудников королевского двора и угодий,
- 100 школьников из школ Виндзора и его окрестностей.
Скромная церемония
Свадьба принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл состоится в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке в полдень 19 мая. В этой же часовне принц Гарри был крещен в декабре 1984 года.
В 13:00 молодожены проедут по Виндзору в экипаже.
Приглашенные рядовые граждане смогут лицезреть прибытие молодоженов и их гостей, а также свадебную процессию, покидающую замок после венчания.
Меган Маркл и принц Гарри хотели бы, чтобы простые британцы также приняли участие в их праздновании
В феврале Кенсингтонский дворец подтвердил, что церемонию венчания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. За церковную службу будет отвечать декан Виндзора епископ Дэвид Коннер.
Церемония будет более скромной по сравнению с состоявшемся в Вестминстерском аббатстве венчанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поскольку часовня Св. Георгия может вместить не более 800 гостей.
Известен также маршрут следования свадебной процессии после венчания: молодожены и их ближайшие гости проедут по центру Видзора и вернутся в замок на прием, где их уже будут ждать гости в зале Св. Георгия.
Вечером того же дня принц Чарльз устроит торжественный ужин для новобрачных, членов семьи и близких друзей.
Первое появление Меган Маркл с королевой
Между тем Меган Маркл впервые появится на публике вместе с королевой Елизаветой 12 марта в Вестминстерском аббатстве на богослужении по случаю Дня Содружества, который по традиции отмечается во второй понедельник марта.
Там также будут присутствовать принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри.
Однако супруг королевы герцог Эдинбургский, в прошлом году удалившийся на покой от общественных обязанностей, в этот день не будет сопровождать королеву.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принц Гарри пригласил на свадьбу бывших возлюбленных.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”