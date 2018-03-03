Крупнейшая колония пингвинов открыта по космическим снимкам их гуано

Колония проживает на островах Дангер на севере Антарктического полуострова

Ученые обнаружили в Антарктиде колонию из более 1,5 млн пингвинов Адели. Это сама большая популяция из известных. Подробности исследователи изложили в журнале Scientific Reports.

Колония проживает на островах Дангер на севере Антарктического полуострова. Из-за затрудненного доступа к островам они были изучены не слишком хорошо. Присутствие там колонии пингвинов было обнаружено случайно — на снимках из космоса исследователи заметили большие пятна гуано. Тогда на остров отправилась экспедиция, которая обнаружила сотни тысяч пингвинов. Ученые подсчитывали пингвинов вручную и с помощью анализа снимков дрона. В общей сложности они обнаружили на островах более 751 тыс. пар пингвинов.

Авторы работы отмечают важность защиты этого района в условиях прогнозируемых изменений климата. По их словам, острова заслуживают особого внимания при обсуждении и применении мер защиты.

Ранее «ФАКТЫ» отмечали, что сейчас в Антарктиде лето, температура на украинской исследовательской станции (она находиться на острове Галиндез в пяти километрах от ледового материка) плюсовая. Это дает возможность отправляться на моторных лодках на соседние острова для проведения биологических исследований — наблюдений за колониями пингвинов и других антарктических обитателей. Кстати, колония пингвинов около 10 лет назад появилась и на Галиндезе.

