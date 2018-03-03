Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила крупнейшую в истории страны партию кокаина

Полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро обнаружила 1,3 тонны кокаина в контейнерах, установленных в порту одноименного города. Об этом сообщает телеканал Globo.

«Мы считаем, что это крупнейшая в истории партия кокаина, конфискованная в Рио-де-Жанейро, и одна из крупнейших в истории Бразилии», — заявил в эфире телеканала следователь Фабрисиу Оливейра.

Наркотик был распределен по 48 сумкам, которые находились в двух контейнерах. Служебные собаки обнаружили кокаин, несмотря на уловку контрабандистов. Помимо запрещенных веществ, преступники разместили в багаже специи, чтобы отбить характерный запах. Владельцы контейнеров пока не установлены, ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция Германии задержала предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука. СМИ сообщают, что задержанный — технический сотрудник посольства РФ в Аргентине, который скрывался в Германии.