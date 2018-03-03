Госдепартамент США ожидает от "Газпрома" продолжения транзита газа через Украину

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила о том, что это ведомство ожидает от России продолжения поставок газа через украинскую газотранспортную систему согласно решению Стокгольмского арбитража. Об этом она написала в Twitter.

«Газоснабжение и транзит никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что „Газпром“ будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины по решению Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа», — говорится в сообщении Нойерт.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 марта 2018 г.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пятницу глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о том, что после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу компания инициирует в Стокгольме процедуру расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Москве. По словам главы российского газового монополиста, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, что не устраивает Газпром. В такой ситуации в компании считают продолжение действия контрактов для экономически нецелесообразным и невыгодным.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража. Украинская компания выиграла спор с российским газовым монополистом «Газпром». Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить долг Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов.

В ответ «Газпром» снизил давление в трубопроводах со своей стороны, чем усложнил транзит газа в страны Евросоюза через Украину. В «Нафтогазе» предположили, что российская сторона, таким образом, намерена спровоцировать Украину на отбор транзитного газа. В компании призвали тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью, что позволит снизить потребность в газе на 8−9%. В то же время «Киевэнерго» перевело ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на частичное сжигание мазута для экономии газа.