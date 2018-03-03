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Вертолет и автобус

Необычная авария в Берлине: автобус столкнулся с вертолетом

Инф. «ФАКТОВ»

03.03.2018 4:03 57

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В пятницу, 2 марта, в Берлине произошла необычная авария — столкнулись вертолет и автобус. Об этом в Twitter сообщила полиция столицы Германии.

«В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел рядом с крупной узловой транспортной станцией, что привело к серьезным заторам.

Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Повреждения получили оба транспортных средства.

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