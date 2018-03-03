Необычная авария в Берлине: автобус столкнулся с вертолетом
В пятницу, 2 марта, в Берлине произошла необычная авария — столкнулись вертолет и автобус. Об этом в Twitter сообщила полиция столицы Германии.
«В районе Зюдкройц пробка из-за того, что автобус транспортной компании BVG наехал на спасательный вертолет Christoph21», — сказано в сообщении.
#btw— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 2 марта 2018 г.
Es staut sich rund ums #Südkreuz.
Grund:
Ein Bus der @BVG_Bus hat den Rettungshubschrauber #Christoph21 angefahren.
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Инцидент произошел рядом с крупной узловой транспортной станцией, что привело к серьезным заторам.
Автобус, проезжая по дороге, повредил лопасти ротора спасательного вертолета. Повреждения получили оба транспортных средства.
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