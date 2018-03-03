Гигантский питон проглотил весящего больше него самого оленя (фото)

Американские исследователи обнаружили темного тигрового питона, который проглотил добычу, весящую больше него. Как сообщает Daily Mail, это первый случай такого рода, известный науке.

Биологи, работавшие в парке Коллиер-Семинол в американском штате Флорида, застали змею длиной 3,35 метра, когда она пожирала 16-килограммового детеныша белохвостого оленя. Вес питона оказался на два килограмма меньше, чем вес его добычи.

После поимки питон попытался срыгнуть олененка, однако ученые полагают, что если бы его не потревожили, он продолжил бы переваривать животное. Этот процесс мог занять у него до шести месяцев.

Отчет о находке будет опубликован в мартовском выпуске научного журнала Herpetological Review.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что британские туристы на острове Шри-Ланка сняли на видео четырехметрового питона, который поймал и съел целого оленя.