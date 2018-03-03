За минувшие сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ

За минувшие сутки, 2 марта, подразделения боевиков восемь раз обстреляли позиции ВСУ.

Один украинский военнослужащий погиб, еще два были ранены, На луганском направлении враг вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое. Вблизи Станицы Луганской сепаратисты нарушили перемирие из стрелкового оружия.

На донецком направлении противник из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал позиции ВСУ возле Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружение БМП применялись неподалеку Богдановки.

Напомним, боевые потери украинских военнослужащих с начала АТО на Донбассе по состоянию на 2 марта 2018 года составили 2,4 тысячи человек.