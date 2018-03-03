ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.3 марта 2018

Вчера возвращались домой по заснеженному Киеву так поздно, что было лишь одно желание — побыстрее добраться до компьютера, чтобы успеть выставить очередную «Фигурку дня» с привычным уже комментарием к ней. Правда, сил в последний день очередной напряженной рабочей недели к ночи осталось так мало, что хотелось даже ограничиться двумя-тремя словами в надежде на то, что читатели этой рубрики смогут понять меня и простить. Ведь все мы люди, и у каждого случаются тяжелые дни. А потом посмотрел на продолжающий валить мелкий снег, ощутил пробирающий до костей мороз и, как обычно, сравнил ситуацию с подобными прежними. Случавшимися со мною в разные годы в такое же время задержавшегося расставания с зимою — и невольно подумал: это ли время считать тяжелым?..

Как все в нашей жизни бывает относительно. То, что сегодня кажется невыносимым и непреодолимым, через какое-то время будет вспоминаться как легкое недоразумение, на которое и внимания-то особенного обращать не стоило. Ведь нынешние снегопады и морозы практически ничто по сравнению со снегопадами и морозами, которые приходилось переживать в годы, к примеру, службы в армии, когда при морозе в 25−30 градусов ночью в одном исподнем нужно было (когда приспичит) бежать из теплой казармы в открытый, продуваемый ветрами, бетонный нужник, находившийся метрах в 80 от казармы… Зато каким сладостно приятным было возвращение в теплую казенную постель на втором ярусе скрипучей металлической конструкции, где можно было укрыться с головой старым потертым суконным одеялом и предаться мечтам о возвращении домой!..

А какими порой мучительными (и в полном, и в переносном смысле) были первые журналистские командировки в насквозь промозглых от леденящего холода районах северного Казахстана и Дальнего Востока, где местные старожилы мороз в 35−37 градусов и морозом-то не считали. А ты брел по пустынной дороге, окоченев до мозга костей, не веря уже в свое спасение, пока какая-нибудь редкая машина не останавливалась рядом с тобой, даря последнюю надежду на то, что жизнь, да, тяжела и не столь уж весела, зато она продолжается. И это уже само по себе потрясающе прекрасно…

Масса фарфоровых композиций, подготовленных мною для вас в связи с наступлением весны, оказались сейчас абсолютно неуместными. Потому что зима никуда не собирается уходить. Потому что с утра до ночи валит снег. Потому что мороз постоянно напоминает о себе и не всегда самым приятным образом… Но ведь жизнь прекрасна! Уже потому только, что она продолжается. И значит, вместе с нами продолжают жить надежды на то, что и весна прийдет, и тепло согреет и промерзшую землю, и озябшие от навалившихся житейских проблем наши бедные души. И все планы наши обязательно сбудутся, потому что в них столько сил вложено, что не сбыться они просто не могут. Добра и счастья вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

ВОЗДУШНАЯ НИМФА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2004 — 2009

Скульптор: Marco Antonio Noguerón

Размер: 20×31 cm